Тернопільська центральна районна лікарня з автономним джерелом електроживлення

У Тернопільській центральній районній лікарні тепер безперебійно працюватиме операційний та хірургічний відділ. Адже на даний час придбано та проводяться роботи з монтажу та встановлення стаціонарного автономного електрогенератора потужністю 26 кВт, який у разі аварійного відключення струму або відсутності подачі його від основної лінії електрозабезпечення, забезпечить подачу електроенергії для найважливіших відділень медичного закладу.

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