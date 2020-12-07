Який університет Тернополя став переможцем «Народного бренду» у номінації «Вищі навчальні заклади»

ТНМУ став переможцем «Народного бренду» у номінації «Вищі навчальні заклади»

Найкращі компанії, підприємства та організації в Тернополі цього року знову мали можливість довести своє лідерство. Першого жовтня стартувало голосування за звання «Народний бренд», а завершилося 30 листопада 2020 року. Організатором конкурсу багато років поспіль є RIA Media. Цього року участь у голосуванні взяли 2979 компаній.

Тернопільський національний медичний університет виграв перше місце у номінації «Вищі навчальні заклади». За ТНМУ проголосували 3134 особи, а це на тисячу голосів більше, ніж виш, який посів друге місце.

Конкурс «Народний бренд» відбувся шістнадцятий раз у Тернополі. Щоразу організатори вдосконалюють систему голосування та розширюють спектр категорій для компаній, аби ще більше отримали змогу долучитися до участі в конкурсі. Цей проєкт вже встиг стати знаковим для міста, адже перемогти можуть лише ті компанії, які справді завоювали довіру користувачів.

Вітаємо колектив Тернопільського національного медичного університету з цією впевненою перемогою. Висловлюємо щиру подяку усім, хто підтримав наш виш своїми голосами. Ваша довіра додає впевненості для подальшого поступу, надихає на нові успіхи і перемоги!