Монетизація “Пакунка малюка”: інструкція з отримання грошової компенсації замість “бебі-боксів”

Від 1 вересня в Україні стартує новий проєкт монетизаціі одноразової допомоги “Пакунок малюка”.

Раніше “бебі-бокси” з одягом, засобами для новонароджених видавали в пологових будинках чи в управліннях соцзахисту. Потім в багатьох містах вони закінчилися в наявності. Антимонопольний комітет узагалі скасував тендерні закупівлі через скандали та порушення. У підсумку уряд вирішив монетизувати цю допомогу.

“Протягом кількох років ми чули незадоволених батьків пакунком малюка, які звертались з проханням надання грошової компенсації. Відтепер у батьків є право обирати, що для їхнього малюка є необхідним: чи потрібен їм одяг, якщо в них вже є діти, особливо діти які мають маленьку різницю у віці, або якщо дитина має алергію і їй не підходять засоби, передбачені у натуральній формі пакунку. Батьки, у вас є право обирати необхідне та найкраще для вашої дитини”, – зазначив перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик.

У Мінсоцполітики зазначили, що батьки чи прирівняні до них особи, які цього року не отримали в натуральній формі “бебі-боксів”, повинні звернутися протягом 12 місяців після народження дитини до “ПриватБанку” й відкрити там поточний рахунок отримувача грошової компенсації зі спеціальним режимом використання та отримання картки для виплат “Пакунка малюка”.

Після того слід звернутися із заявою та пакетом документів (паперовому чи електронному) до структурного підрозділу з питань соцзахисту населення за місцем проживання чи перебування.

Кошти зарахують на банківський рахунок. Яка сума – в Мінсоцполітики не уточнили. Відомо, що “бебі-бокси” коштували до 5 тис. грн. Зараховані гроші можна використати лише на потреби дитини чи мами і лише у визначених магазинах (списки – на сайті Мінсоцполітики та “ПриватБанку”). Покупки можна буде здійснювати як безпосередньо в магазинах, так і через Інтернет. Гроші потрібно використати протягом року.

Кошти можна використати виключно на купівлю:

дитячих товарів: засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок, дитячого одягу та взуття, дитячого харчування, дитячого посуду, дитячих іграшок, текстилю для дітей, зокрема рушників, ковдр;

товарів для породіллі: прокладок для лактації, прокладок післяпологових.