Тернопільські детективи скерували до суду кримінальне провадження щодо двох іноземців, обвинувачених у вчиненні грабежу

На лаві підсудних – двоє громадян Грузії, котрим оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 186 ККУ.

Зловмисників, котрі у листопаді минулого року серед білого дня вчинили пограбування, поліцейські затримали одразу. Розслідуванням резонансної справи зайнялися слідчі відділу розслідування особливо важких злочинів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що двоє братів, 1992 та 1999 років народження, відкрито викрали майно, належне родині тернополян. Потерпілі залишили особисті речі на задньому сидінні власного автомобіля, це й привернуло увагу зловмисників. Розбивши рукою скло дверцят, молодший з братів, витягнув з салону рюкзак. В цей час старший пильнував, аби їх ніхто не помітив. З місця скоєння злочину зловмисники втекти на автівці, проте їх наздогнали оперативники.

За скоєне підозрюваним загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.