Наступного тижня Тернопільщину очікує масове відключення світла
ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що у зв’язку з виконанням робіт із планових ремонтів обладнання трансформаторних підстанцій напругою 10/0,4 кВ і ліній електропередавання напругою 10 і 0,4 кВ із розчищенням їхніх трас та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинено постачання електричної енергії окремим споживачам.
Дата
Години
Споживачі
10 лютого
10:00
16:00
Бережанський район: с. Лапшин (вул. Малинисько)
09:00
17:00
Збаразький район: с. Шимківці (частково), м. Збараж (частково), смт. Вишнівець (частково)
10:00
17:00
Зборівський район: с. Цицівка, с. Ярославичі, с. Чорний Ліс
10:00
16:00
Кременецький район: с. Лідихів, с. Жолоби
09:00
17:00
Лановецький район: с. Оришківці
09:00
17:00
Монастириський район: м. Монастириська (п-ці Тиліщак П.В., Бойко А.І., Кульчицький С.Т., Судін (вапнярка), населення), с. Горжанка (млин населення), с. Вербка
09:00
16:00
Підволочиський район: с. Гнилички, с. Панасівка, м. Старий Скалат, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина
09:00
17:00
Підгаєцький район: с. Новосілка (Кут), с. Шумляни
09:00
16:00
Теребовлянський район: м. Теребовля (вул. Народицька, Стуса), с. Слобідка, с. Хмелівка, с. Струсів, с. Плебанівка
09:00
17:00
Тернопільський район: с. Йосипівка, с. Прошова
08:00
17:00
Чортківський район: м. Чортків (р-н Синяково), с. Палашівка, с. Ягільниця (Салівка)
09:00
16:00
Шумський район: с. Бриків, с. Коновиця, с. Стіжок, с. Дедеркали
11 лютого
10:00
16:00
Бережанський район: с. Вербів
09:00
17:00
Збаразький район: с. Зарудечко (частково), м. Збараж (частково), с. Ст.Вишнівець (частково)
10:00
17:00
Зборівський район: с. Кабарівці, с. Монилівка, с. Гаї Розтоцькі
10:00
16:00
Кременецький район: с. Лосятин, х. Левківці, с. Лідихів, с. Жолоби
09:00
17:00
Лановецький район: м. Ланівці (вул. Травнева)
09:00
17:00
Монастириський район: с. Доброводи
09:00
16:00
Підволочиський район: с. Гнилиці, с. Панасівка, с. Старий Скалат, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина
09:00
17:00
Підгаєцький район: с. Голгочі (Волиця), с. Шумляни
09:00
16:00
Теребовлянський район: м. Теребовля (вул. Народицька, Стуса), с. Слобідка, с. Багатківці, с. Варваринці, с. Дарахів
09:00
17:00
Тернопільський район: с. Прошова.
08:00
17:00
Чортківський район: с. Переходи, с. Сокиринці, с. Ягільниця (Салівка)
09:00
17:00
Шумський район: с. Андрушівка, с. В. Дедеркали
12 лютого
10:00
16:00
Бережанський район: с. Поручин
09:00
17:00
Збаразький район: с. Мусорівці (частково), м. Збараж (частково), смт. Вишнівець (частково)
10:00
17:00
Зборівський район: с. Футори, с. Годів, х. Крутяки
10:00
16:00
Кременецький район: с. Лосятин, х. Левківці, с. Лідихів, с. Жолоби
09:00
17:00
Лановецький район: м. Ланівці (вул. Травнева)
09:00
17:00
Монастириський район: смт. Коропець (п-ці Неділенко В.М., Штипуляк)
09:00
16:00
Підволочиський район: с. Гнилиці, с. Колодіївка, с. Жеребки, с. Старий Скалат, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина
09:00
16:00
Теребовлянський район: м. Теребовля (вул. Шевченка, Коцюбинського, Миру), с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав”є, с. Багатківці, с. Варваринці, с. Дарахів
09:00
17:00
Шумський район: с. В. Дедеркали, с. Залісці
13 лютого
10:00
16:00
Бережанський район: м. Бережани (вул. Нахімова, вул. Цегельна)
09:00
17:00
Збаразький район: с. Мусорівці (частково), смт. Вишнівець (частково), м. Збараж (частково)
10:00
17:00
Зборівський район: х. Підковбаси, м. Зборів (дачі), смт. Залізці (вул. Набережна)
10:00
16:00
Кременецький район: х. Бобрівці, с. Лідихів, с. Жолоби
09:00
17:00
Лановецький район: м. Ланівці (вул. Травнева)
09:00
17:00
Монастириський район: м. Монастириська (вул. Гнатюка)
09:00
16:00
Підволочиський район: с. Галущинці, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина
09:00
17:00
Підгаєцький район: м. Підгайці, с. Носів (Зарва)
09:00
16:00
Теребовлянський район: м. Теребовля (вул. Шевченка, Коцюбинського, Миру), с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав”є, с. Багатківці, смт. Микулинці (вул. Садова, Галицька, Шкільна), с. Тютьків
08:00
17:00
Чортківський район: м. Чортків (вул. Паркова, Хмельницького), с. Джурин, с. Ягільниця (Салівка)
09:00
17:00
Шумський район: с. Літовищі, с. М. Іловиця, с. В. Іловиця, х. Лішники, с. Антонівці, с. Стіжок, с. В. Дедеркали
14 лютого
09:00
16:00
Збаразький район: с. Капустинецький ліс, м. Збараж (частково), смт. Вишнівець (частково)
10:00
16:00
Зборівський район: с. Вільшанка, с. Перепельники, смт. Залізці
10:00
16:00
Кременецький район: с. Лідихів, х. Бобрівці, с. Жолоби
09:00
16:00
Лановецький район: с. Іванківці
09:00
16:00
Монастириський район: с. Заставці
09:00
17:00
Монастириський район: с. Долішня Слобідка
09:00
16:00
Підволочиський район: с. Жеребки, с. Старий Скалат, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина
09:00
16:00
Підгаєцький район: с. Литвинів
09:00
15:00
Теребовлянський район: смт. Микулинці (вул. Грушевського, Набережна, Бандери), м. Теребовля (вул. Л.Українки, М. Залізняка), с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав”є, с. Хмелівка, с. Глещава
08:00
16:00
Чортківський район: с. Переходи, с. Пробіжна, с. Ягільниця (Салівка)
09:00
16:00
Шумський район: с. Стіжок, с. Дедеркали
м. Тернопіль
11 лютого
09:00
13:00
вул. Козацька; вул. Микулинецька 113; пров. Микулинецький; вул. Н. Гірняка; вул. Студинського; пров. Шкільний
12 лютого
09:00
13:00
вул. Проектна 23-42
Відділ по роботі із громадськістю ВАТ «Тернопільобленерго»