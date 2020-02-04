Наступного тижня Тернопільщину очікує масове відключення світла

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що у зв’язку з виконанням робіт із планових ремонтів обладнання трансформаторних підстанцій напругою 10/0,4 кВ і ліній електропередавання напругою 10 і 0,4 кВ із розчищенням їхніх трас та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинено постачання електричної енергії окремим споживачам.

Дата Години Споживачі

10 лютого 10:00 16:00 Бережанський район: с. Лапшин (вул. Малинисько) 09:00 17:00 Збаразький район: с. Шимківці (частково), м. Збараж (частково), смт. Вишнівець (частково) 10:00 17:00 Зборівський район: с. Цицівка, с. Ярославичі, с. Чорний Ліс 10:00 16:00 Кременецький район: с. Лідихів, с. Жолоби 09:00 17:00 Лановецький район: с. Оришківці 09:00 17:00 Монастириський район: м. Монастириська (п-ці Тиліщак П.В., Бойко А.І., Кульчицький С.Т., Судін (вапнярка), населення), с. Горжанка (млин населення), с. Вербка 09:00 16:00 Підволочиський район: с. Гнилички, с. Панасівка, м. Старий Скалат, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина 09:00 17:00 Підгаєцький район: с. Новосілка (Кут), с. Шумляни 09:00 16:00 Теребовлянський район: м. Теребовля (вул. Народицька, Стуса), с. Слобідка, с. Хмелівка, с. Струсів, с. Плебанівка 09:00 17:00 Тернопільський район: с. Йосипівка, с. Прошова 08:00 17:00 Чортківський район: м. Чортків (р-н Синяково), с. Палашівка, с. Ягільниця (Салівка) 09:00 16:00 Шумський район: с. Бриків, с. Коновиця, с. Стіжок, с. Дедеркали 11 лютого 10:00 16:00 Бережанський район: с. Вербів 09:00 17:00 Збаразький район: с. Зарудечко (частково), м. Збараж (частково), с. Ст.Вишнівець (частково) 10:00 17:00 Зборівський район: с. Кабарівці, с. Монилівка, с. Гаї Розтоцькі 10:00 16:00 Кременецький район: с. Лосятин, х. Левківці, с. Лідихів, с. Жолоби 09:00 17:00 Лановецький район: м. Ланівці (вул. Травнева) 09:00 17:00 Монастириський район: с. Доброводи 09:00 16:00 Підволочиський район: с. Гнилиці, с. Панасівка, с. Старий Скалат, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина 09:00 17:00 Підгаєцький район: с. Голгочі (Волиця), с. Шумляни 09:00 16:00 Теребовлянський район: м. Теребовля (вул. Народицька, Стуса), с. Слобідка, с. Багатківці, с. Варваринці, с. Дарахів 09:00 17:00 Тернопільський район: с. Прошова. 08:00 17:00 Чортківський район: с. Переходи, с. Сокиринці, с. Ягільниця (Салівка) 09:00 17:00 Шумський район: с. Андрушівка, с. В. Дедеркали 12 лютого 10:00 16:00 Бережанський район: с. Поручин 09:00 17:00 Збаразький район: с. Мусорівці (частково), м. Збараж (частково), смт. Вишнівець (частково) 10:00 17:00 Зборівський район: с. Футори, с. Годів, х. Крутяки 10:00 16:00 Кременецький район: с. Лосятин, х. Левківці, с. Лідихів, с. Жолоби 09:00 17:00 Лановецький район: м. Ланівці (вул. Травнева) 09:00 17:00 Монастириський район: смт. Коропець (п-ці Неділенко В.М., Штипуляк) 09:00 16:00 Підволочиський район: с. Гнилиці, с. Колодіївка, с. Жеребки, с. Старий Скалат, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина 09:00 16:00 Теребовлянський район: м. Теребовля (вул. Шевченка, Коцюбинського, Миру), с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав”є, с. Багатківці, с. Варваринці, с. Дарахів 09:00 17:00 Шумський район: с. В. Дедеркали, с. Залісці 13 лютого 10:00 16:00 Бережанський район: м. Бережани (вул. Нахімова, вул. Цегельна) 09:00 17:00 Збаразький район: с. Мусорівці (частково), смт. Вишнівець (частково), м. Збараж (частково) 10:00 17:00 Зборівський район: х. Підковбаси, м. Зборів (дачі), смт. Залізці (вул. Набережна) 10:00 16:00 Кременецький район: х. Бобрівці, с. Лідихів, с. Жолоби 09:00 17:00 Лановецький район: м. Ланівці (вул. Травнева) 09:00 17:00 Монастириський район: м. Монастириська (вул. Гнатюка) 09:00 16:00 Підволочиський район: с. Галущинці, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина 09:00 17:00 Підгаєцький район: м. Підгайці, с. Носів (Зарва) 09:00 16:00 Теребовлянський район: м. Теребовля (вул. Шевченка, Коцюбинського, Миру), с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав”є, с. Багатківці, смт. Микулинці (вул. Садова, Галицька, Шкільна), с. Тютьків 08:00 17:00 Чортківський район: м. Чортків (вул. Паркова, Хмельницького), с. Джурин, с. Ягільниця (Салівка) 09:00 17:00 Шумський район: с. Літовищі, с. М. Іловиця, с. В. Іловиця, х. Лішники, с. Антонівці, с. Стіжок, с. В. Дедеркали 14 лютого 09:00 16:00 Збаразький район: с. Капустинецький ліс, м. Збараж (частково), смт. Вишнівець (частково) 10:00 16:00 Зборівський район: с. Вільшанка, с. Перепельники, смт. Залізці 10:00 16:00 Кременецький район: с. Лідихів, х. Бобрівці, с. Жолоби 09:00 16:00 Лановецький район: с. Іванківці 09:00 16:00 Монастириський район: с. Заставці 09:00 17:00 Монастириський район: с. Долішня Слобідка 09:00 16:00 Підволочиський район: с. Жеребки, с. Старий Скалат, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина 09:00 16:00 Підгаєцький район: с. Литвинів 09:00 15:00 Теребовлянський район: смт. Микулинці (вул. Грушевського, Набережна, Бандери), м. Теребовля (вул. Л.Українки, М. Залізняка), с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав”є, с. Хмелівка, с. Глещава 08:00 16:00 Чортківський район: с. Переходи, с. Пробіжна, с. Ягільниця (Салівка) 09:00 16:00 Шумський район: с. Стіжок, с. Дедеркали

м. Тернопіль 11 лютого 09:00 13:00 вул. Козацька; вул. Микулинецька 113; пров. Микулинецький; вул. Н. Гірняка; вул. Студинського; пров. Шкільний 12 лютого 09:00 13:00 вул. Проектна 23-42

Відділ по роботі із громадськістю ВАТ «Тернопільобленерго»