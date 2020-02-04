17:32 | 4.02.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Наступного тижня Тернопільщину очікує масове відключення світла

Irena 3 Views Прокоментуй!

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що у зв’язку з виконанням робіт із планових ремонтів обладнання трансформаторних підстанцій напругою 10/0,4 кВ і ліній електропередавання напругою 10 і 0,4 кВ із розчищенням їхніх трас та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинено постачання електричної енергії окремим споживачам.

Дата

Години

Споживачі

10 лютого

10:00

16:00

Бережанський район: с. Лапшин (вул. Малинисько)

09:00

17:00

Збаразький район: с. Шимківці (частково), м. Збараж (частково), смт. Вишнівець (частково)

10:00

17:00

Зборівський район: с. Цицівка, с. Ярославичі, с. Чорний Ліс

10:00

16:00

Кременецький район: с. Лідихів, с. Жолоби

09:00

17:00

Лановецький район: с. Оришківці

09:00

17:00

Монастириський район: м. Монастириська (п-ці Тиліщак П.В., Бойко А.І., Кульчицький С.Т., Судін (вапнярка), населення), с. Горжанка (млин населення), с. Вербка

09:00

16:00

Підволочиський район: с. Гнилички, с. Панасівка, м. Старий Скалат, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина

09:00

17:00

Підгаєцький район: с. Новосілка (Кут), с. Шумляни

09:00

16:00

Теребовлянський район: м. Теребовля (вул. Народицька, Стуса), с. Слобідка, с. Хмелівка, с. Струсів, с. Плебанівка

09:00

17:00

Тернопільський район: с. Йосипівка, с. Прошова

08:00

17:00

Чортківський район: м. Чортків (р-н Синяково), с. Палашівка, с. Ягільниця (Салівка)

09:00

16:00

Шумський район: с. Бриків, с. Коновиця, с. Стіжок, с. Дедеркали

11 лютого

10:00

16:00

Бережанський район: с. Вербів

09:00

17:00

Збаразький район: с. Зарудечко (частково), м. Збараж (частково), с. Ст.Вишнівець (частково)

10:00

17:00

Зборівський район: с. Кабарівці, с. Монилівка, с. Гаї Розтоцькі

10:00

16:00

Кременецький район: с. Лосятин, х. Левківці, с. Лідихів, с. Жолоби

09:00

17:00

Лановецький район: м. Ланівці (вул. Травнева)

09:00

17:00

Монастириський район: с. Доброводи

09:00

16:00

Підволочиський район: с. Гнилиці, с. Панасівка, с. Старий Скалат, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина

09:00

17:00

Підгаєцький район: с. Голгочі (Волиця), с. Шумляни

09:00

16:00

Теребовлянський район: м. Теребовля (вул. Народицька, Стуса), с. Слобідка, с. Багатківці, с. Варваринці, с. Дарахів

09:00

17:00

Тернопільський район: с. Прошова.

08:00

17:00

Чортківський район: с. Переходи, с. Сокиринці, с. Ягільниця (Салівка)

09:00

17:00

Шумський район: с. Андрушівка, с. В. Дедеркали

12 лютого

10:00

16:00

Бережанський район: с. Поручин

09:00

17:00

Збаразький район: с. Мусорівці (частково), м. Збараж (частково), смт. Вишнівець (частково)

10:00

17:00

Зборівський район: с. Футори, с. Годів, х. Крутяки

10:00

16:00

Кременецький район: с. Лосятин, х. Левківці, с. Лідихів, с. Жолоби

09:00

17:00

Лановецький район: м. Ланівці (вул. Травнева)

09:00

17:00

Монастириський район: смт. Коропець (п-ці Неділенко В.М., Штипуляк)

09:00

16:00

Підволочиський район: с. Гнилиці, с. Колодіївка, с. Жеребки, с. Старий Скалат, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина

09:00

16:00

Теребовлянський район: м. Теребовля (вул. Шевченка, Коцюбинського, Миру), с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав”є, с. Багатківці, с. Варваринці, с. Дарахів

09:00

17:00

Шумський район: с. В. Дедеркали, с. Залісці

13 лютого

10:00

16:00

Бережанський район: м. Бережани (вул. Нахімова, вул. Цегельна)

09:00

17:00

Збаразький район: с. Мусорівці (частково), смт. Вишнівець (частково), м. Збараж (частково)

10:00

17:00

Зборівський район: х. Підковбаси, м. Зборів (дачі), смт. Залізці (вул. Набережна)

10:00

16:00

Кременецький район: х. Бобрівці, с. Лідихів, с. Жолоби

09:00

17:00

Лановецький район: м. Ланівці (вул. Травнева)

09:00

17:00

Монастириський район: м. Монастириська (вул. Гнатюка)

09:00

16:00

Підволочиський район: с. Галущинці, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина

09:00

17:00

Підгаєцький район: м. Підгайці, с. Носів (Зарва)

09:00

16:00

Теребовлянський район: м. Теребовля (вул. Шевченка, Коцюбинського, Миру), с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав”є, с. Багатківці, смт. Микулинці (вул. Садова, Галицька, Шкільна), с. Тютьків

08:00

17:00

Чортківський район: м. Чортків (вул. Паркова, Хмельницького), с. Джурин, с. Ягільниця (Салівка)

09:00

17:00

Шумський район: с. Літовищі, с. М. Іловиця, с. В. Іловиця,  х. Лішники, с. Антонівці, с. Стіжок, с. В. Дедеркали

14 лютого

09:00

16:00

Збаразький район: с. Капустинецький ліс, м. Збараж (частково), смт. Вишнівець (частково)

10:00

16:00

Зборівський район: с. Вільшанка, с. Перепельники, смт. Залізці

10:00

16:00

Кременецький район: с. Лідихів, х. Бобрівці, с. Жолоби

09:00

16:00

Лановецький район: с. Іванківці

09:00

16:00

Монастириський район: с. Заставці

09:00

17:00

Монастириський район: с. Долішня Слобідка

09:00

16:00

Підволочиський район: с. Жеребки, с. Старий Скалат, с. Шевченкове, с. Супранівка, с. Клебанівка, с. Дорофіївка, с. Староміщина

09:00

16:00

Підгаєцький район: с. Литвинів

09:00

15:00

Теребовлянський район: смт. Микулинці (вул. Грушевського, Набережна, Бандери), м. Теребовля (вул. Л.Українки, М. Залізняка), с. Долина, с. Підгайчики, с. Залав”є, с. Хмелівка, с. Глещава

08:00

16:00

Чортківський район: с. Переходи, с. Пробіжна, с. Ягільниця (Салівка)

09:00

16:00

Шумський район: с. Стіжок, с. Дедеркали

м. Тернопіль

11 лютого

09:00

13:00

вул. Козацька; вул. Микулинецька 113; пров. Микулинецький; вул. Н. Гірняка; вул. Студинського; пров. Шкільний

12 лютого

09:00

13:00

вул. Проектна 23-42

Відділ по роботі із громадськістю ВАТ «Тернопільобленерго»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *