Тернопільські рятувальники долучилися до збору коштів на відновлення дитячої лікарні «Охматдит»

8 липня ворог завдав чергового масованого удару по території України. Під прицілом опинилася дитяча лікарня «Охматдит» — одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі дитячих лікарень, яка врятувала та повернула здоров’я тисячам дітей.

Лікарня пошкоджена російським ударом та потребує невідкладного відновлення.

Тернопільські рятувальники не залишилися байдужими до цього страшного горя та організували збір коштів. На відновлення лікувального закладу співробітники підрозділів ГУ ДСНС України у Тернопільській області вже зібрали близько 40 тис. гривень, і збір коштів триває.

Ми завжди готові прийти на допомогу в скрутну хвилину, адже допомога і підтримка — це наш обов’язок та покликання. Дякуємо кожному, хто долучився до цієї ініціативи в цей важкий час. Пліч-о-пліч подолаємо будь-які труднощі.