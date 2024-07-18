«Канікули з користю». Підлітків з Тернопільщини запрошують на безкоштовний онлайн-курс англійської мови



Для підлітків з Тернопільщини запустили безкоштовний онлайн-курс англійської мови. Англійську тут можна вивчати «з нуля», а по завершенню навчання студенти отримають сертифікат, що підтверджує рівень володіння мовою.

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний Гончаренко центр. Online. Там кажуть: літо — чудова нагода займатися саморозвитком, тож команда вирішила відкрити новий масштабний набір на курси англійської мови для підлітків.

«Спеціалізовані курси нерідко коштують дорого, проте у Гончаренко центрі ми навчаємо іноземної безкоштовно. Програма курсу створена таким чином, аби зробити навчання для дітей не лише ефективним, а й веселим: інтерактивні вправи, просте пояснення складних граматичних конструкцій та багато розмовної практики. Обіцяємо: кожне заняття буде цікавим та захоплюючим. По завершенню курсів наші учні опановують базові рівні та можуть відповідати на найбільш поширені запитання англійською, розповідати про себе та підтримувати діалог», — розповідає директорка Гончаренко центру. Online Вікторія Захарова.

Заняття будуть відбуватися щотижня, а програма розрахована на підлітків віком від 9 до 11 років, які тільки починають вивчення мови. По завершенню курсу студенти отримають сертифікат.

Зареєструватися можна за цим посиланням. Запрошення на заняття надішлють на електронну пошту, вказану при реєстрації. Навчання стартує орієнтовно в кінці липня — на початку серпня.

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