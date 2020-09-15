Синоптики прогнозують Тернопільщині різке похолодання та перші заморозки

Оперативна інформація про різке зниження температури повітря в Україні на 18-19 вересня.

Впродовж 18-19 вересня, внаслідок вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря: у західних, північних, східних та центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.

Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с.

20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода.

23-25 вересня поступове підвищення температури.