До Відкритого звернення міському голові та тернополянам долучилося вже близько ста жителів міста

До Відкритого звернення, яке ініціативна група журналістів адресувала депутатам Тернопільської міської ради, міському голові, журналістам і тернополянам, на сьогодні долучилося близько ста жителів міста.

Дякуємо за підтримку юристам, підприємцям, творчій інтелігенції, громадським активістам, тернополянам. Вибачте, що не кожному особисто, вас дуже багато. Зі списком можна ознайомитись нижче.

Нагадуємо, звернення відкрите для підписання. Для цього залишаємо в коментарях ім’я, прізвище, рід діяльності.

Далі буде…

Відкрите звернення до міського голови Тернополя, депутатів Тернопільської міської ради, журналістів і тернополян

Журналістська спільнота Тернополя обурена позицією окремих власників та редакторів інформаційних ресурсів, які періодично публікують однакові тексти, написані так званими експертами, що дискредитують певних людей. У нашому професійному середовищі ні для кого не секрет, що матеріали у кращих традиціях темників Януковича надходять від людей, які називають себе представниками міського голови і начебто відповідають за інформаційну політику міської ради.

Заявляємо: віртуальні профілі, які створюють у соцмережах певні особи, та примітивна інформаційна атака спрямовані на те, щоб ввести в оману тернополян і заплутати у реальних процесах, які відбуваються в місті, та відвернути увагу від важливих аспектів життєдіяльності Тернополя.

Закликаємо жителів міста бути обачними у виборі інформації, чітко розмежовувати замовні публікації і авторські матеріали. Ставмося з повагою до тих, хто у непростих умовах намагається донести правду, та не піддаваймося на провокації.

Шкодуємо, що деякі люди перетворили наш фах на аморальний бізнес, порушуючи усі стандарти журналістської етики і професійної честі, розмінюючи свою совість і повагу колег.

Просимо Тернопільську міську раду не вплутувати у свої ігри творчих працівників редакцій, які мимоволі стають заручниками ситуації і змушені читати приниження на свою адресу від спеціально навчених людей у соцмережах.

Вимагаємо у міського голови Надала С. В. також переглянути свою підпільну інформаційну політику, спрямовану на паплюження доброго імені осіб, не згідних з його методами управління. Це не робить честі владі одного із найпатріотичніших міст України.

– Наталка Колтун, власний кореспондент філії НСТУ “Українське радіо”;

– Тетяна Вербицька, директор газети “Номер один”;

– Анжела Кардинал, голова ГО “Тернопільський Прес-клуб”;

– Ірина Белякова, журналіст Медіа Корпорації “RIA”;

– Андрій Вацик, власний кореспондент “УНІАН” в Тернопільській області;

– Віталій Попович, головний редактор тижневика «Номер один»;

– Світлана Гуменна, журналіст;

– Андрій Шкула, кореспондент Медіа Корпорації “RIA”;

– Любов Вовк, журналіст ГС “Рада бізнесу Тернопілля”;

– Олеся Красновська, власний кореспондент газети “Експрес”;

– Тетяна Колеснік, журналіст тижневика “Номер один”;

– Назарій Наджога, журналіст-фрілансер;

– Світлана Мичко, власний кореспондент газети “Україна молода”;

– Любов Красновська, ТОВ “Радіо ТОН”, редактор тернопільських новин;

– Зоряна Гарасимів, журналіст газети “Номер один”;

– Надія Греса, редактор інтернет-видання “Погляд”;

– Світлана Гривас, журналіст Медіа Корпорації “RIA”;

– Роман Якель, власний кореспондент газети “Дзеркало тижня”;

– Ірина Прокопенко, головний редактор “RIA плюс” та te.20minut.ua;

– Олег Удич, член НСЖУ;

– Андрій Щесняк, редактор інтернет-видання “Політерно”;

– Ірина Юрко, журналіст інтернет-видання “Погляд”;

– Зоряна Яремишин, власний кореспондент 24 каналу;

– Яна Полухіна, журналіст ТОВ “Радіо ТОН”;

– Михайло Яремишин, власний кореспондент 112 каналу;

– Тетяна Тарасенко, журналіст;

– Зіна Кушнірук, головний редактор газети «Наш день»;

Юлія Томчишин, журналіст газети «Наш день»

Олег Різник, тернополянин

Тетяна Семусь, адвокат

Наталія Барнич, член НСЖУ

Володимир Шевченко, правозахисник

Петро Федорович, доцент ТНЕУ, підприємець

Іван Сороколіт, депутат ТМР., підприємець

Леся Романчук-Коковська, письменниця

Борис Гора, турист

Василь Федюк, член СУМ в Україні

Ольга Мазаєва, юрист

Назар Смик, ГО “Сильна Галичина”

Василь Ханас, ГО “Адаптаційний чоловічий центр”

Ірина Небесна, член НСЖУ

Олеся Кравчук, перекладач, журналіст-фрілансер

Віталій Кудлак, голова ГО «ДемАльянс Тернопільщини»

Оля Коверко, журналіст

Ігор Василів, голова Тернопільського осередку ВО «Автомайдан»

Павло Іванечко, голова ТО МГО «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів»

Людмила Клизуб, член НСЖУ

Олег Сорока, член НСЖУ, редактор Інтернет-часопису «Патріот Тернопілля»

Олег Синовець, голова ТО «Молодь ДемАльянсу»

Лілія Майка, громадська активістка

Едуард Бендіна, голова ГО «Майдан Тернопіль»

Наталія Червак, старший редактор обласного радіо

Микола Василечко, фотокореспондент

Світлана Шуляр, приватний підприємець

ГС «Рада бізнесу Тернопілля» (29 підприємців)

Олена Степанова, юрист

Вікторія Ушакова, фрілансер

Олександра Гриньків, правозахисниця, ГО «Інформаційно-правовий центр «Права людини»

Лілія Мусіхіна, письменниця

Володимир Ханас, член НСЖУ

Олександр Захарченко, турист

Дзвінка Торохтушко, письменниця

Ольга Фостик, тернополянка

Ярина Герета, вчитель історії ТОЕКШМ ім. Ігоря Герети

Наталія Мехралієва, зав.редакцією інформаційних програм ТТБ

Уляна Шевченко, Тернопільська правозахисна група

ЗАЯВА ВІДКРИТА ДЛЯ ПІДПИСАННЯ ЖУРНАЛІСТАМИ, ГРОМАДСЬКИМИ ДІЯЧАМИ, НЕБАЙДУЖИМИ ТЕРНОПОЛЯНАМИ.