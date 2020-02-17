Тернопільський гурт TVORCHI отримав максимальну оцінку в півфіналі нацвідбору Євробачення-2020

На минулих вихідних у Києві відбувся півфінал національного відбору на Євробачення-2020.

Згідно з правилами конкурсу, у фінал пройшли по три конкурсанта з кожного, які набрали найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів та оцінок суддів (Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов )

15 лютого у другому півфіналі національного відбору на 65-ий міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» перемогли Tvorchi з піснею Bonfire (16 балів), Khayat з піснею Call for love (14 балів) і David Axelrod із піснею Horizon (11 балів). Такими є результати голосування суддів і глядачів, яке відбувалося паралельно. Імена переможців другого півфіналу оголосив ведучий Сергій Притула.

У фіналі нацвідбору 22 лютого вони разом із співачкою Jerry Heil, гуртом Gо-A і бандуристкою Krutь поборяться за право представляти Україну на конкурсі у Роттердамі.