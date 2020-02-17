11:01 | 17.02.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільський гурт TVORCHI отримав максимальну оцінку в півфіналі нацвідбору Євробачення-2020

Irena 2 Views Прокоментуй!
На минулих вихідних у Києві відбувся півфінал національного відбору на Євробачення-2020. 
 
Згідно з правилами конкурсу, у фінал пройшли по три конкурсанта з кожного, які набрали найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів та оцінок суддів (Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов).
 
15 лютого у другому півфіналі національного відбору на 65-ий міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» перемогли Tvorchi з піснею Bonfire (16 балів), Khayat з піснею Call for love (14 балів) і David Axelrod із піснею Horizon (11 балів). Такими є результати голосування суддів і глядачів, яке відбувалося паралельно.  Імена переможців другого півфіналу оголосив ведучий Сергій Притула.
 
У фіналі нацвідбору 22 лютого вони разом із співачкою Jerry Heil, гуртом Gо-A і бандуристкою Krutь поборяться за право представляти Україну на конкурсі у Роттердамі.

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