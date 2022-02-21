В Збаражі провели військовий вишкіл для всіх охочих

На території Збаразької школи №3 імені Тараса Михальського відбувся військовий вишкіл. До участі у ньому запросили усіх охочих. Розповів один з організаторів – учитель захисту України цієї школи Олександр Войтків. За його словами, на захід прийшли понад 30 людей.

“В одній із соцмереж створили групу, до якої увійшли вчителі захисту України шкіл Тернопільського району. Там нам запропонували провести такі вишколи у своїх навчальних закладах. Я вирішив, що цей захід варто організувати. Ми звернулися за допомогою до військових, які найкраще зможуть навчити людей як поводитися зі зброєю і як надавати медичну допомогу в екстрених ситуаціях. Цей вишкіл – для тих, хто хоче навчитися нового або вдосконалити уже існуючі знання і навики”, – каже учитель.

Інструктори вишколу – працівники і волонтери Молодіжного методичного центру. Серед них і керівник цього центру, учасник бойових дій Богдан Бутковський.

“У нас діють кілька локацій. Ми навчаємо учасників вишколу пневматичної стрільби, тактики ведення бою і тактичної медицини. Оскільки зараз на Тернопільщині наші працівники одночасно проводять багато таких вишколів, то макетів зброї, які ми маємо – для всіх не вистачає. Тому, для вишколу у Збаражі макети автоматів Калашникова нам надали працівники місцевого коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою”, – розповідає Богдан Бутковський.

Працівники Молодіжного методичного центру з 2016 року проводять такі навчання, щороку – майже 100 вишколів, – каже Богдан Бутковський.

Джерело: Суспільне