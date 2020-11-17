Тернопільський виш покращив свої позиції у рейтингу Ranking Web of Universities від Webometrics

Webometrics є одним з найбільших та найвідоміших рейтингів світу. Починаючи з 2004 року і кожні шість місяців групою The Cybermetrics Lab (Іспанська національна дослідницька рада, CSIC) виконується незалежне, об’єктивне, вільне, відкрите наукове дослідження інформації про роботу університетів з усього світу, яка базується на їх веб-присутності. Оцінюються понад 30 000 закладів вищої освіти зі всього світу, серед них 317 українських університетів.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя займає 22 позицію в 2020 році серед вищих навчальних закладів України за підрахунками Webometrics Ranking of World’s Universities.

Університет вдвічі покращив свій результат в оновленій версії рейтингу Webometrics July 2020 Edition 2020.2.4 порівняно з Webometrics January 2020 Edition 2020.1.1 та Webometrics July 2019 Edition 2019.2.1. Так, у липневому рейтингу Webometrics July 2020 Edition 2020.2.4 ТНТУ посів високе 22 місце серед українських вишів, напротивагу Webometrics January 2020 Edition 2020.1.1 — був 46-тим та Webometrics July 2019 Edition 2019.2.1 — 45-тим.

Найбільш вплинув на поліпшення рейтинговості університету показник excellence (якість) з його вагою 35 % від загальної оцінки, який представляє публікації авторів університету в міжнародних наукових журналах.

Також цей результат став можливим завдяки результативній роботі та злагодженій співпраці працівників Центру бенчмаркінгу та веб-менеджменту, відділу забезпечення якості освіти та науково-педагогічних працівників університету.