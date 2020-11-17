У чортківських комунальників з’явився новий помічник

Комунальне підприємство «Благоустрій» отримало чергового незамінного помічника у вигляді трактора МТЗ-Беларус-82.1. Це вже дев’ята одиниця снігоприбиральної техніки в обоймі комунальних служб Чортківської громади.

Трактор придбали на відкритих торгах через систему ProZorro. Початкова ціна такого трактора складала 600 тисяч гривень. Завдяки придбанню через систему державних закупівель вдалося зекономити 99 тисяч гривень міського бюджету та купити його за 501 000 грн з усім навісним обладнанням. Крім базової комплектації, «Беларус 82.1» в своєму арсеналі має відвал для снігу та дорожню щітку НО-86.

Трактор «Беларус 82.1» Мінського тракторного заводу вже став класикою для багатьох комунальних підприємств України завдяки поєднанню надійності та продуктивності, простоти експлуатації та обслуговування, а також ціни, що робить його найбільш вигідним придбанням.

Таке придбання покликане покращити якість та швидкість робіт з благоустрою, а також доповнить автопарк комунальних підприємств громади оновленою спецтехнікою.

Нагадаємо, лише протягом останніх п’яти років за кошти платників податків Чортківська міська рада закупила більше 20 одиниць техніки для комунальних підприємств громади на загальну вартість 11,9 млн грн.