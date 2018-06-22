Тернополян просять розрахуватись за гарячу воду

Із 2 серпня 2017 року набув чинності України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”.

У відповідності до статті 11 цього Закону:

Споживач щомісяця повинен передавати показники квартирних лічильників гарячої води виконавцю комунальної послуги, тобто КП “ТМТКЕ”;

у разі ненадання Споживачем показників виконавець для проведення нарахувань протягом трьох місяців приймає середньодобове споживання таким Споживачем гарячої води за попередні 12 місяців;

якщо інформації про показники лічильників немає після закінчення тримісячного терміну Споживачам у встановленому порядку нараховується плата за гарячу воду як тим, у кого приміщення не оснащені квартирними лічильниками, тобто за нормами споживання.

Для уникнення непорозумінь в нарахуванні плати за надання послуг з централізовано постачання гарячої води просимо тернополян самостійно надавати дані квартирних лічильників гарячої води (щомісячно) з 25 до 31 числа розрахункового місяця.

Подати показники можна у такі способи:

за стаціонарними телефонами:

40-15-78, 40-15-79, 40-15-87

за мобільними телефонами:

0948-40-15-78, 0948-40-15-79, 0948-40-15-87

на сайті КП “ТМТКЕ” через особистий кабінет Споживача або в інший спосіб з використанням електронних ресурсів