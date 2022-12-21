Тернополянам повернуть гроші за тепло і гарячу воду, якщо їх не було
Тернополянам проведуть перерахунок за ненадані послуги теплопостачання та гарячого водопостачання у листопаді.
Про це повідомили у «Тернопільміськтеплокомуненерго». Перерахунок буде здійснено за кожну годину ненадання послуги.
Йдеться про постачання тепла
для опалення приміщення;
загальнобудинкові витрати на опалення;
функціонування системи гарячого водопостачання.
Суму перерахунку за листопад споживачі зможуть побачити у повідомленнях-рахунках за грудень.