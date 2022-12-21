08:59 | 21.12.2022
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Тернополянам повернуть гроші за тепло і гарячу воду, якщо їх не було

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 Тернополянам проведуть перерахунок за ненадані послуги теплопостачання та гарячого водопостачання у листопаді.

Про це повідомили у «Тернопільміськтеплокомуненерго». Перерахунок буде здійснено за кожну годину ненадання послуги.

Йдеться про постачання тепла

для опалення приміщення;

загальнобудинкові витрати на опалення;

функціонування системи гарячого водопостачання.

Суму перерахунку за листопад споживачі зможуть побачити у повідомленнях-рахунках за грудень.

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