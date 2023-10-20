Тернополянка хотіла через інтернет продати дитячі речі і втратила кошти

Тернополянка, ввівши дані банківської картки на фішинговому сайті, втратила майже 15 тисяч гривень

У шахрайську пастку потрапила 35-річна жителька обласного центру. Жінка хотіла через інтернет продати дитячі речі, а натомість у неї з банківської картки викрали гроші.

Зі слів потерпілої, в мережі вона розмістила оголошення про продаж взуття. Невдовзі їй написала жінка, яка хотіла купити їх. Незнайомка попросила надіслати їй товар поштою і скинула посилання для відправки. Потерпіла перейшла на невідомий їй сайт і ввела там дані своєї банківської картки. У результаті таких маніпуляцій з її банківської картки викрали кошти. Тривають заходи для встановлення особи шахрая.

Поліцейські радять жителям області бути обережними при продажі товарів через інтернет. Не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають незнайомці, а тим паче, не вводьте дані вашої банківської картки: термін дії картки, CVV та PIN-код. Якщо ж особисту (персональну) інформацію розголошено, потрібно одразу звернутись до банку та заблокувати картку, а також на гарячу лінію «102».