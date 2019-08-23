Тернополянин ініціював випуск унікальної марки

20 серпня у Києві в Патріаршому соборі Христового Воскресіння УГКЦ відбулося спецпогашення марки «Собор Святої Софії в Римі». Ініціатором її випуску став наш земляк, місцевий історик і філателіст Василь Штокало.

Випуск марки приурочений півстолітньому ювілею від часу будівництва й освячення Папою Римським та Патріархом Йосифом Сліпим (уродженець Теребовлянщини) у 1969 році собору Святої Софії в Римі (Італія).

– Наприкінці 2016 року в Тернополі готувалася філателістична виставка до 125-річчя народження глави УГКЦ Йосифа Сліпого. Тоді власне заговорили, що на 2019-й випадає 50-та річниця спорудження Патріархом Йосифом Сліпим собору Святої Софії у Римі. Я підготував звернення до Тернопільської спілки філателістів про видрук у збірці «Українські храми за кордоном. Укрпошта» храму Святої Софії. Далі вже наша спілка філателістів подала заявку в тернопільську дирекцію «Укрпошти», а та її переадресувала безпосередньо своєму керівництву. «Укрпошта» – доволі консервативна структура, однак вона таки прийняла рішення про видрук християнської марки греко-католицького спрямування. Це – перемога й унікальна подія не лише на філателістичному рівні, а й для нашої церкви, майбутньої соборної церкви і для держави України та утвердження її в духовному світлі! – відзначив Василь Штокало.

Пан Штокало як ініціатор і дослідник спадщини Великого українця, ісповідника віри Христової церкви Блаженного Йосифа Сліпого був запрошений “Укрпоштою” на захід зі спецпогашення марки та мав на ньому виступ.

Під час урочистого погашення марки були присутні президент товариства «Свята Софія», отець Марко Семеген, а також керівництво «Укрпошти» і багато гостей.

До слова, під марку надруковано конверт першого дня, на якому відбулося погашення марки, а також виготовлено урочистий штемпель.

Віталій Попович