На концерті Vivienne Mort у Тернополі буде дрес-код

Vivienne Mort оголосили продовження туру з вокальним квартетом.

“Дорогі слухачі! Ми навіть не сподівалися на такий ажіотаж щодо концертів з вокальним квартетом (дуже вже специфічною вийшла дана програма). Але оскільки зали були повними, а охочих потрапити на концерт виявилося більше – всіх-всіх запрошуємо ознайомитися з новими датами:

27.09 – Львів

28.09 – Івано-Франківськ

29.09 – Ужгород

15.11 – Вінниця

16.11 – Тернопіль

Ви часто кажете, що осінь – ідеальний час, щоб слухати Vivienne Mort. І, повірте, ми будемо раді зустрітися цієї пори ❤️

З любов’ю, Даніела Заюшкіна.

P.S. Тепер вже офіційно: дрес-код зустрічі – чорно-білий)”.

У Тернополі концерт відбудеться в обласній філармонії з 19:00 до 21:00. Квитки вартують від 300 до 450 грн.