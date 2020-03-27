Центр психологічного консультування ТНМУ надає он-лайн послуги тернополянам, які потребують психологічної підтримки під час карантину

Протягом декількох років у Тернопільському національному медичному університеті активно діє Центр психологічного консультування, головним завданням якого є надання фахової психологічної допомоги в кризових та стресових ситуаціях, попередження процесів дезадаптації, психологічний супровід усіх учасників навчально-виховного процесу та реалізація заходів профілактичного, корекційного та просвітницького характеру.

Проводять консультування у Центрі висококваліфіковані спеціалісти, лікарі вищої категорії, кандидати психологічних і медичних наук та доктор наук.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію у зв’язку з поширенням коронавірусу в світі. В Україні, як і в багатьох інших країнах, ввели карантин. Дана проблема може завдати значної шкоди не тільки фізичному, а й психологічному здоров’ю.

Сьогодні, коли на всіх каналах новин та у стрічках соціальних мереж постійно говорять про стрімке поширення COVID-19, а заходи, направлені на його стримування, порушують наш звичний ритм життя, будь-яка людина відчуватиме неспокій, тривогу чи агресію. Карантин є фактором виникнення симптомів гострого стресового розладу. Стрес від хвилювання за нову хворобу може посилити симптомі ПТСР або спричинити частіші панічні атаки в людей, які до них схильні.

Відгукуючись на прохання Тернопільської міської ради та Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом, Центр психологічного консультування ТНМУ пропонує безкоштовні он-лайн послуги усім тернополянам, які потребують психологічної підтримки.

Фахівці готові надати консультації кожному. Для цього звертайтеся за телефоном:

+38(067)789 9410 – Тетяна

+38(097)500 6924 – Людмила