Топ-10 “перлів” зі ЗНО-2018 з української мови та літератури

Учитель НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІст.-гімназія ім. Степана Балея” Тернопільського району Людмила Радьо на своїй сторінці в Facebook розмістила добірку цитат із творів учасників цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання.

1. Прикладом може слугувати поема Т.Шевченка «Катерина», яка завагітніла без підтримки батьків.

2. Продавець побіг за Майком, а Майк забіг в тупік і зрозумів, що влип по самі помідори.

3. Яскравим прикладом з літератури є Колобок – головний герой однойменної казки, який втік від діда, баби та інших мешканців лісу, бо повірив у власні сили, і через це його з‘їла лиcá.

4. Якби дід розраховував на власні сили, не вирвав би ріпку, а так йому вся родина помагала.

5. У вірші І.Нечуя-Левицького «Енеїда», незважаючи на антагоніста Юнону, Еней добився до свого.

6. Коханки допомагали Степану Радченку розпізнати його велике призначення.

7. Після скасування кріпацтва Шевченко воював на Кавказі, про що написав у поемі «Кавказ», яку присвятив своєму другові Прометею

8. Щоб бути успішною людиною, я не тільки вчуся на власних помилках, а ще й постійно повторюю вивчене

9. На мою думку, головне – це віра в себе: от сиджу я на ЗНО, нічого не знаю, – і де ті друзі? Але навіщо мені їхня підтримка, якщо вони знають не більше, ніж я.

10. Найкращими аргументами до ції тези є приклади, і перший з них – я.

Поділіться:









