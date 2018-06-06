У Гусятині йдуть “сміттєві війни”

5 червня відбулось перше засідання робочої групи з питання рекультивації сміттєзвалища в Криничках Гусятинського району та будівництва на його місці сонячної електростанції.

Пропозиція селищної ради полягала в наступному:

1. Коштами інвестора провести рекультивацію існуючого звалища та надати цю земельну ділянку (25 га) в оренду для будівництва станції сонячних батарей.

2. Запровадити роздільне сортування сміття в смт.Гусятин та в с.Вільхівчику тіа Суходолі (за рахунок коштів Програми ДОБРЕ закупити новий автомобіль-сміттєвозку та облаштувати кожне домогосподарства індивідуальними сміттєвими баками (за рахунок селищного бюджету).

3. Укласти угоди щодо централізовано вивозу сміття на існуючі полігони ТПВ (с.Плебанівка, Теребовлянського району, смт.Закупне Чемеровецького району Хмельницької обл.)

4. Місцем тимчасового зберігання сміття, що не підлягає вивезенню і сортуванню (будівельне сміття, гілля, тощо) визначити земельну ділянку, яка розташована за територією існуючого сміттєзвалища – коло залізничної колії, за межами 2 захисної зони курорту), там же влаштувати площадку для тимчасового зберігання відсортованого сміття – ПЕТ, пластик,тощо.

На жаль, така пропозиція не знайшла підтримки в членів робочої групи Скопецького І.Є. та Врублевської Л.Є., які принципово вважають, що необхідно вирішувати сміттєву проблему виключно в порядку, який встановлений Генеральним планом курорту Гусятин (Генпланом селища, який затверджений рішенням сесії селищної ради у 2011 році, передбачено будівництво сміттєперобного заводу на землях тоді ще Чабарівської сільської ради (тепер це землі Васильковецької ОТГ, на яких розташовані земельні паї жителів с.Чабарівка, орієнтовно в районі земельної ділянки з кадастровим номером 6121689300:01:001:0718). В результаті непростої дискусії питання буде винесено на громадське обговорення, – пише у мережі Фейсбук Микола Стельмащук.

Довідково:

– на даний час об’єм сміття, яке заскладовано на існуючому полігоні складає більше 30 000 м.кв.

– жителі ОТГ щоденно продуктують 10-15 м.куб. сміття, яка вивозиться на існуючий полігон

– рекультивація Грибовецького (Львівське міське) сміттєзвалища вартує 213 млн.грн та 10 млн.євро

– Вартість будівництва нового полігону, запроектованого Генпланом 2011 року – 50 000 млн.грн. (цифра орієнтовна, обчислена на підставі результатів проведених тендерів на будівництво полігонів ТВП аналогічної потужності), без врахування вартості земельних паїв, які треба викупити у їх власників, та вартості необхідної інфраструктури (дорога, електропостачання).

Варіантів вирішення є три:

1. Ми проводимо рекультивацію сміттєзвалища за гроші інвестора і облаштовуємо місце зберігання сміття, яке неможливо кудись вивезти, на запропоновані земельній ділянці (біля залізниці), отримуємо замість смітника сонячну електростанцію, 1,0 млн. орендної плати і 10-15 робочих місць – варіант селищної ради.

2. Шукаємо інші джерела фінансування на рекультивацію існуючого полігону та будівництво нового, як це передбачено Генпланом. (якщо, звичайно, нам продадуть свої земельні паї жителі Чабарівки та Васильковецька громада дасть дозвіл на будівництво полігону ТПВ на своїх землях) – варіант Врублевської Л.Є. та Скопецького І.Є.

3. Залишаємо всьо, як є, майбутнім поколінням: хай вони паряться цими проблемами – свинячий варіант.