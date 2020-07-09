Тролейбусний маршрут №2 змінює зупинку

Враховуючи звернення і побажання тернополян, з метою оптимізації транспортної маршрутної мережі громадського транспорту Тернополя з 11 липня цього року буде перенесено зупинку транспорту тролейбусного маршруту №2 з «Проспект С. Бандери» (від центру) на «Збаразьке кільце» (по вул. Протасевича).

Ці зміни врегулюють розподіл пасажиропотоку за напрямками руху транспорту. Отже, громадський транспорт, що курсуватиме за маршрутами у напрямку «Сонячного» масиву зупинятиметься на зупинці «Проспект С. Бандери» (від центру перед Збаразьким кільцем), а транспорт, що курсуватиме у напрямку масиву «Східний», на зупинці «Збаразьке кільце» (по вул. Протасевича).

Важливо: для того, аби тернополяни і гості міста звикли до нововведення, тролейбуси №2 тимчасово зупинятимуться на двох зупинках.

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