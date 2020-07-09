На Тернопільщині виявлено масову загибель риби

Обстеженням р.Нічлава та ставка на території Борщівської міської ради, проведеним 23.06.2020 року працівниками Держекоінспекції, Управління державного агентства рибного господарства у Тернопільській області, Борщівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області за участю директора ДП «Техніка», у русловому ставку на території Борщівської міської ради та на протязі 100 м вверх по течії від місця впадіння р. Нічлава у згаданий ставок, виявлено загибель водних живих ресурсів, а саме карася сріблястого у кількості 6278 шт.

Відділом інструментального лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Тернопільській області відібрано проби води. Збитки заподіяні рибному господарству, внаслідок загибелі водних біоресурсів, становлять 988471,1 грн.

Оскільки в даному правопорушенні вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ст. 242 ККУ матеріали направлені до Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області.