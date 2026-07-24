На Тернопільщині для переселенців функціонує 51 місце тимчасового проживання

Заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Квачук провів нараду, присвячену забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб. Участь у зустрічі взяли представники профільних департаментів, державних установ та благодійних організацій.

Під час наради обговорили стан підтримки переселенців, наявний житловий фонд, фінансування відповідних програм та реалізацію проєктів у територіальних громадах.

За інформацією ОВА, станом на сьогодні на Тернопільщині зареєстровано понад 64 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Хоча цей показник є нижчим, ніж у низці інших областей, він створює суттєве навантаження на соціальну інфраструктуру регіону та потребує системних рішень.

Наразі в області функціонує 51 місце тимчасового проживання, де мешкають понад тисяча переселенців. Крім того, зберігається резерв — близько 140 вільних місць, які можуть бути використані у разі необхідності.

Особливу увагу приділяють підтримці найбільш вразливих категорій ВПО. Зокрема, понад 200 людей похилого віку та осіб з інвалідністю перебувають у стаціонарних закладах соціального захисту, де отримують необхідний догляд і соціальну допомогу.

Учасники зустрічі також обговорили подальші кроки щодо формування житлових фондів у громадах, залучення державних субвенцій та розширення програм підтримки переселенців, особливо у сільській місцевості.

Підсумовуючи нараду, Тарас Квачук наголосив, що забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом потребує ефективної взаємодії органів влади, громад і громадського сектору, а також раціонального використання наявних ресурсів і пошуку нових механізмів підтримки.