Турнір на честь утворення Вишнівецької ОТГ

У переддень Нового Року 30 січня в смт Вишнівець відбувся волейбольний турнір з нагоди першої річниці утворення Вишнівецької об’єднаної територіальної громади. В змаганнях взяли участь чотири команди з смт Вишнівець, с. Бодаки, Бутина та Старого Вишнівеця. Турнір проходив на базі спортивного залу Вишнівецького професійного ліцею. Організатором та ініціатором проведення турніру став відділ освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької ОТГ.

Подібні змагання проводяться вперше, але вони повинні стати традиційними, і не змагальними, а об’єднуючими – підкреслив заступник селищного голови Сергій Волохатий на відкритті турніру. За його словами, потрібно робити ставку на розвиток спорту та пропаганду здорового способу життя, особливо серед молоді. Керівництво громади це розуміє, тому буде всіляко сприяти в розвитку цього напрямку.

Головним суддею турніру був досвідчений волейболіст та тренер Ярослав Луб’янецький, йому допомагали суддя-асистент Сергій Шушкевич та секретар Сергій Грішаков. Матчі проходили за коловою системою, тому всі команди зустрічалися в очному поєдинку. В спортивному залі панувала дружня спортивна атмосфера, а поєдинки проходили спокійно, що стало результатом професійного суддівства. Всі гравці демонстрували високий рівень гри, що зробило кожен матч цікавим та видовищним.

Перемогу в турнірі здобула команда із смт Вишнівець, друге місце – с. Бутин, третє – с. Бодаки. Всі команди, які зайняли призові місця, отримали грамоти та медалі, які їм вручала заступник селищного голови Юлія Цимбалюк. Кубок переможців отримав капітан команди смт Вишнівець Віктор Ситник. Команда с. Старий Вишнівець отримала також грамоту за участь в турнірі. В цій команді грали наймолодші гравці на турнірі, які продемонстрували неабияку майстерність, що було відмічено вболівальниками та гостями заходу. Але цим призовий фонд не обмежувався, тому кожну команду було нагороджено волейбольним м’ячем. Учасники змагань та представники Вишнівецької ОТГ домовилися, що такий турнір буде проводитися кожного року та отримає статус традиційного.