У Тернопільській області у період різдвяних свят на цілодобовому чергуванні будуть 200 рятувальників

3 січня за підсумками відеоселекторної наради, в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області відбулась інструктивна нарада під головуванням заступника начальника Управління полковника служби цивільного захисту Романа Терлецького, за участю інспекторського складу підпорядкованих підрозділів.

Присутні обговорили ряд питань щодо забезпечення належного стану пожежної та техногенної безпеки місць проведення масових заходів в період Різдвяних свят. Зокрема, Роман Терлецький наголосив на необхідності проведення додаткових інструктажів зі священнослужителями, церковними старостами та іншими відповідальними особами, на тему дотримання вимог правил пожежної безпеки в культових спорудах. Він також зазначив, що в Тернопільській області у період різдвяних свят на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 200 рятувальників та працівників підрозділів місцевої пожежної охорони. Це сприятиме організації заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки та підвищенню готовності Управління та підпорядкованих підрозділів до дій у разі виникнення надзвичайних подій та ситуацій. Про це повідомили в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області.