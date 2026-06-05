Легковик врізався у вантажівку: на Тернопільщині загинув 32-річний водій

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 5 червня у селі Гуштин Скала-Подільської територіальної громади.

Близько 05:00 на автодорозі Т-20-01 зіткнулися автомобілі «Mercedes-Benz» та вантажівка «MAN».

Унаслідок аварії 32-річний водій легкового автомобіля отримав травми, несумісні з життям. Чоловік загинув на місці події.

Також у салоні «Mercedes-Benz» перебувала 21-річна пасажирка. Вона зазнала травм середнього ступеня тяжкості. Потерпілу госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.