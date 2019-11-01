У Іспанії б’ється серце добровольця з Тернопільщини, якого нагородили орденом

Радецький Ігор Романович (позивний «Кеп») 14 жовтня був удостоєний ордену «Лицарський хрест добровольця» у рамках першої офіційної церемонії нагородження «Доброволець Тернопільщини».

Захід відбувся у Тернопільському академічному театрі ім. Т. Шевченка за участі добровольців, їхніх родин, організаторів, волонтерів та гостей свята.

Ігор Радецький – доброволець 131-го окремого розвідувального батальйону, проживає в Іспанії. Він народився 14 жовтня 1961 року у селі Великі Бірки.

Пішов добровольцем на війну, брав участь у боях Маріупольського напрямку (Іловайськ, Широкине, Піщевик, Павлово), Луганському напрямку: Катеринівка, Станиця Луганська. Ігор Радецький був у батальйоні «Кривбас» та виносив на собі свого важкопораненого сина Богдана з оточення в Іловайську. Одружений, виховує двох синів, проживає та працює в Іспанії.

Орден «Лицарський хрест добровольця» передали його сину Богдану.

Щодо нагород, то Ігор Радецький удостоєний також: орденом «За мужність» ІІІ ступеня, Хрестом розвідника командування 131-го окремого розвідувального батальйону, нагрудним знаком «Іловайськ 2014», нагрудним знаком «Учасник АТО», почесним знаком «Маріуполь. Відстояли – Перемогли», нагрудним знаком «За жертовність і любов до України».