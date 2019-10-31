Жінка обікрала ятку на ринку та продуктовий магазин в центрі Тернополя

Від дій гастролерки потерпіли двоє власників торгових закладів. Сума викраденого – понад тринадцять тисяч гривень.

Як встановили оперативники Тернопільського відділу поліції, зловмисниця – не місцева, родом з Кіровоградщини. Гастролювати і красти – її стиль життя. У минулому неодноразово судима за майнові злочини.

Першою жертвою лиходійки став підприємець з тернопільського ринку. Чоловік подав оголошення про те, що шукає продавця. Йому зателефонувала жінка й погодилася прийти на стажування. Нова працівниця торгувала не більше години. І щойно власник відійшов, вигребла з каси шість тисяч гривень, прихопила гаманець у якому було півтисячі та зникла.

Як встановили розшуківці, зловмисниця часу не гаяла – стала телефонувати до наступного роботодавця і вже за декілька хвилин в якості стажера стояла за прилавком у продуктовому магазині на вулиці Руській, що в обласному центрі Тут швидко збагатитися не вдалося, довелося відпрацювати декілька годин. Та за працю потайки від власника взяла чималу плату – майже сім тисяч гривень. Вимкнувши телефон, гастролерка зникла.

На даний час поліцейські проводять оперативні заходи з метою встановити місце перебування зловмисниці. Відомості за фактами крадіжок внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області

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