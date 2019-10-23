У парку “Здоров’я” на вулиці Бережанській планують чергове будівництво

Цього разу на місці унікальної альтанки планують звести торгові, складські та офісні приміщення. На даний момент достеменно не відомо скільки території парку в кінцевому результаті планують захопити.

Міська влада надала в оренду терміном на 5 років земельну ділянку з кадастровим номером: 6110100000:13:001:0019 площею 0,16 га для обслуговування споруди за адресою вул. Бережанська, 44, б фірмі ТОВ «ТоргінвестТернопіль».

Завдяки системі youcontrol.com.ua – Ю-Контрол ми знайшли зв’язок, а саме однаковий номер телефону (0989149867) в ТОВ «ТоргінвестТернопіль» та ТОГО “ФЕДЕРАЦІЯ ПАНКРАТІОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ”, керівником якої є екс-заступник міського голови Тернополя Камінський Володимир Володимирович. Тепер стає зрозуміло звідки ростуть ноги та чому номінаційний комітет міської влади відхилив проект Громадського бюджету з відновлення історичної альтанки з унікальною мозаїкою, яку сьогодні було цілковито зруйнували. Фото Назарій Хамуляк ДемАльянс Тернопіль