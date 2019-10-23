Тернопільські семінаристи отримали право носити підрясники

20 жовтня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) здійснив Чин облечин братів 2-ого курсу Тернопільської духовної семінарії імена Патріарха Йосифа Сліпого. Після урочистого входу в храм Вознесіння Господнього селища Велика Березовиця, де братів чекали їхні батьки та запрошені гості, розпочалася Вечірня. Після пісні Симеона «Нині відпускаєш» брати-семінаристи наблизилися до своїх батьків та просили їхнього благословення.

Відтак, всесвітліший отець-ректор Іван Римар представив архиєпископу Василію кандидатів на носіння підрясників та окропив їх свяченою водою. Отримавши благословення владики, брати-другокурсники одягнули освячену одіж.

«Підрясник – є свідченням вашої вибраності Богом, – наголосив митрополит Василій. – Свідченням того, що ви покликані до особливої місії Ісуса Христа! Носіння підрясника зобов’язує вас до відповідальності свідчення вашим життям».

Отець Іван Римар подякував митрополиту за його присутність та спільну молитву, а батьків братів другокурсників закликав до молитви, пригадавши, що їхні сини зробили черговий крок на дорозі покликання.

прес-служба архиєпархії

за матеріалом http://tvds.org.ua