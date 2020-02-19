У салоні автомобіля «Крайслер» поліцейські виявили зброю та наркотики

За кермом елітного авто перебував 29-річний житель Чорткова.

Автівку зупинили співробітники групи реагування патрульної поліції Чортківського відділу поліції за порушення правил дорожнього руху. Стан водія викликав підозри щодо наркотичного сп’яніння, проте на місці пройти огляд молодий чоловік відмовився.

У ході спілкування поліцейські помітили в салоні підозрілі предмети. Під час огляду було виявлено пістолет, 65 набоїв а також речовини у вигляді порошку та таблеток, схожі на наркотичні.

Що це за зброя, та чи належать вилучені речовини до наркотичних – слово за експертами. Речові докази направлено в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю. Якщо експертиза підтвердить, що вилучені порошок та таблетки є нарковмісними препаратами, чортківчану доведеться відповідати ще й за зберігання наркотиків.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області