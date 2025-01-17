На Тернопільщині під колесами мототехніки загинув чоловік

Про смертельну автопригоду на території Скала-Подільського лісництва на спецлінію Борщівського відділення поліції повідомив житель села Іванків. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки з’ясувалося, що потерпілий, керуючи мотоблоком Zubr, не впорався з керуванням, впав з транспортного засобу та потрапив під його колеса. Від отриманих травм 44-річний чоловік помер. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 2 статі 286 Кримінального кодексу України.