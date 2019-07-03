У Тернопільській області відбулися вибори депутатів

30 червня в Саранчуківській сільській і Товстенській селищній ОТГ відбулись додаткові місцеві вибори депутатів. В цих громадах обирали депутатів від сіл, які прийняли рішення приєднатись до цих об’єднаних територіальних громад.

Зокрема, в Саранчуківській ОТГ відбувались вибори 3 депутатів в Літятинській сільській раді (с.Літятин, Бережанський район). На три депутатські мандати претендували 6 кандидатів. За результатами проведених виборів, депутатами було обрано Равлюк Лесю, Дзьомбу Оксану та Наконечного Романа, всі були самовисуванцями у відповідних одномандатних виборчих округах.

В Товстенській селищній ОТГ відбулись вибори загалом 8 депутатів, зокрема в Ворвулинській сільській раді (села Ворвулинці, Гиньківці) і Солоненській сільській раді (села Солоне, Рожанівка) Заліщицького району. На 8 депутатських мандатів претендувало 22 кандидати. За результатами виборів, депутатами були обрані Навізівський Богдан (15 округ), Кондратенко Світлана (16 округ), Підкова Оксана (17 округ), Москаль Лариса (18 округ), Симотюк Василь (19 округ), Авраменко Галина (20 округ), Якимець Михайло (21 округ) та Гевко Леся (22 округ). Більшість обраних депутатів були самовисуванцями та безпартійними, лише двоє (Навізівський Богдан та Симотюк Василь) були висуванцями від Громадянської позиції, ще одна депутатка (Підкова Оксана) вказала в біографічних відомостях, що є членом Аграрної партії, але була самовисуванцем.

Як зазначив директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик:”Щодо можливих порушень в день виборів, то їх було не багато і вони не вплинули на загальний результат виборів. Зокрема нашими спостерігачами було зафіксовано випадки намагання виборців отримати виборчі бюлетені без відповідного документу, тобто паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України. Але після зауважень членів дільничних виборчих комісій та наших спостерігачів виборці повертались за паспортами. Також були незначні процедурні порушення під час підготовчого засідання та під час підрахунку голосів виборців, але це були процедурні порушення”.

Також нагадаємо. що відповідно до постанови ЦВК №847 від 20 квітня 2019 року Центральна виборча комісія призначила додаткові місцеві вибори на 30 червня загалом в 30 сільських та селищних рад різних областей України. А також цього дня відбувались перші вибори до 66 об’єднаних територіальних громад (7 міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ) в різних областях України. ЦВК оголосила початок виборчого процесу вказаних додаткових виборів депутатів сільських та селищних рад з 11 травня 2019 року.

Центр Суспільних Досліджень ПОЛІС/Center For Public Research POLIS