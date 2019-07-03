Зворушливу церемонію повторного одруження провели у Збаразькому замку. Поновили обітниці та стали на весільний рушник Ольга та Яків Рейди, які у шлюбі разом уже 38 років.

Вони і досі читають один одному вірші. Подружжя Ольги та Якова Рейдів уже разом тридцять вісім років. В урочисті атмосфері та у колі найближчих людей вони знову дали обітницю та стали на свій весільний рушник.

Повторну церемонію одруження пара провела у Збаразькому замку. А вдалось це втілити завдяки новій послузі Міністерства юстиції “Ювілейне весілля”.

Джерело: ТV4