У Тернопільському виші сьогодні побувала відома випускниця-високопосадовець

Сьогодні до ТНЕУ завітала голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз. Свого часу Тетяна Ярославівна стала випускницею цього вишу.

Як повідомив ректор університету Андрій Крисоватий, Тетяна Слюз взяла участь у науково-практичній конференції «Програмно-цільовий метод бюджетування – інструмент підвищення ефективності управління місцевими фінансами».

“Приємно, що саме у нашому вищому навчальному закладі об’єдналися для спільної роботи науковці, представники влади, казначеї та голови об’єднаних територіальних громад, — написав на своїй сторінці у Facebook ректор. — В умовах сьогодення такий діалог є надзвичайно важливим, адже тільки спільними зусиллями зможемо вирішити наявні проблеми, окреслити напрями ефективної роботи”.