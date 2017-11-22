Новини Тернополя 

У Тернопільському виші сьогодні побувала відома випускниця-високопосадовець

Irena 36 Views Прокоментуй!

Сьогодні до ТНЕУ завітала голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз. Свого часу Тетяна Ярославівна стала випускницею цього вишу.

Як повідомив ректор університету Андрій Крисоватий, Тетяна Слюз взяла участь у науково-практичній конференції «Програмно-цільовий метод бюджетування – інструмент підвищення ефективності управління місцевими фінансами».

“Приємно, що саме у нашому вищому навчальному закладі об’єдналися для спільної роботи науковці, представники влади, казначеї та голови об’єднаних територіальних громад, — написав на своїй сторінці у Facebook ректор. — В умовах сьогодення такий діалог є надзвичайно важливим, адже тільки спільними зусиллями зможемо вирішити наявні проблеми, окреслити напрями ефективної роботи”.

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