Як вибрати перукарське крісло?

Поширеною помилкою серед початківців, що починають свій бізнес в перукарській справі, є придбання звичайних меблів для обслуговування клієнтів. Спеціалізоване перукарське крісло виготовляється зі спеціальних матеріалів, має особливу конструкцію та тривалий термін використання навіть за постійної експлуатації.

Яким має бути перукарське крісло?

Для того, щоб щоденно обслуговувати велику кількість клієнтів, необхідний особливий матеріал для поверхні перукарських крісел. Він має відповідати таким вимогам:

витримувати значне навантаження;

захищати поверхню крісла від постійного контакту з різноманітними косметичними рідинами, включаючи ті, які фарбують або змінюють структуру волосся;

допомагати підтримувати якісний санітарний стан крісла, включно із регулярним очищенням поверхні.

Серед особливих опцій крісла перукарського – можливість використовувати спеціальний гідравлічний чи пневматичний підйом. Це значно полегшує роботу майстра і дає можливість клієнту зручно розміститись.

Поверхня виготовляється з синтетичного матеріалу, який зовні нагадує шкіру, але має іншу хімічну структуру, що є більш стійкою до агресивних речовин. Це може бути екошкіра або інший синтетик зі схожими властивостями.

Дизайн і зручність

Окремо варто сказати про дизайн. Він має відповідати стилістиці салону, підкреслювати трендові рішення. Водночас, місця для відвідувачів мають бути зручними.

Якість надання послуг в перукарні не в останню чергу буде залежати від того, наскільки затишно і комфортно було клієнтам під час стрижки чи інших перукарських процедур.

Надійність конструкції: рухомі частини та основні елементи

Використання звичайних меблів в перукарні є нераціональним рішенням, адже призводить до надзвичайно швидкого зношення матеріалів, а також рухомих частин. Спеціалізовані крісла для перукарні мають посилену конструкцію та спеціальні механічні пристрої, що витримують значне навантаження та вагу клієнта.

Основу виробів виготовляють різними способами, зокрема одним із найпопулярніших варіантів є хрестовина з п’яти променів, що сходяться в одній точці. Іншим рішенням для створення основи є круглий дисковий елемент, на який спирається конструкція.

Майже всі спеціалізовані крісла для салону краси мають можливість кругового обертання для зручності оцінки роботи і виконання дій перукарем.

Під час вибору перукарського крісла варто звернути увагу на ще одну просту, але важливу деталь – наявність зручних підлокітників для користувачів. Це поліпшить зручність, як і широка спинка, на яку може опиратися відвідувач салону.

Де купити перукарські крісла професійного рівня?

Такий вид меблів для професійного використання повинен відповідати всім вимогам, які встановлені до оснащення перукарні та створювати комфортні умови для майстра і клієнта. Оглянути зразки трендових рішень у цьому напрямку можна в інтернет-магазині Profi-perukar. На сторінках онлайн-магазину можна знайти корисну інформацію про властивості таких спеціалізованих меблів, а також дізнатися ціни, умови доставки та оплати.

Правильно підібране перукарське крісло гарантуватиме комфорт і задоволення користувачів під час отримання послуг. А власники і майстри перукарні отримають додатковий прибуток та зручні умови роботи.