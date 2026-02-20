Молодий, відважний, вірний присязі та Україні, – загинув Володимир Рокецький з Тернопільщини

Підгаєцька громада знову втратила свого Захисника, повідомляють у міській раді.

14 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області загинув наш земляк — солдат Рокецький Володимир, 02 березня 1995 року народження.

Володимир служив стрільцем-помічником гранатометника штурмового спеціалізованого підрозділу військової частини А1619. Його життя обірвалося внаслідок влучання ворожого FPV-дрона під час виконання військового обов’язку.

Молодий, відважний, вірний присязі та Україні — він віддав найдорожче за наше майбутнє, за мир і свободу рідної землі.

Зустріч Героя відбудеться у понеділок, 23 лютого, об 11:00 годині, с.Вага. Далі кортеж вирушить до рідного дому Захисника у м.Підгайці. Панахида о 20:00.

Чин похорону — у вівторок, 24 лютого, о 12:00.

Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню дорогу нашого Героя, який повертається додому на щиті.

Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і сум. Світла пам’ять і вічна слава Захиснику України