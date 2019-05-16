Ситуація з кором в області неблагополучна: У Тернополі не щепленим дітям рекомендовано не відвідувати навчальні заклади

13 травня 2019 року відбулася спільна нарада управління освіти і науки та відділу охорони здоров’я Тернопільської міської ради за участю директорів закладів загальної середньої освіти щодо стану захворюваності на кір у закладах освіти м. Тернополя. Обговорили стан захворюваності на кір серед учнів закладів загальної середньої освіти.

На нараді наголошено на необхідність виконання Законів України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Директорам ЗЗСО доручено активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо необхідності вакцинації про кору. Рекомендовано заборонити відвідування закладів дошкільної, загально середньої та позашкільної освіти дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень.

До слова, сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації визнали, що ситуація з кором у Тернопільській області неблагополучна. Через це посилено протиепідемічний режим в установах та закладах охорони здоров’я, місцях масового перебування людей, закладах культури та освіти.

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