У Тернополі молодь запрошують долучитися до створення «Капсули часу»

12 серпня, у Міжнародний день молоді, в Тернополі започаткують особливу ініціативу – створення «Капсули часу». Її планують відкрити через п’ять років – на 490-річчя міста.

Мета проєкту – зберегти для майбутніх поколінь думки, мрії та побажання мешканців і гостей Тернополя. Учасники зможуть написати листи самим собі у 2030 рік, щоб через кілька років прочитати їх і згадати, чим жили та про що мріяли у 2025-му.

Закладання капсули відбудеться 12 серпня о 15:00 на Єлисейських полях. Організатори закликають усіх охочих взяти участь у створенні цього символічного послання в майбутнє.

Щоб долучитися до ініціативи, потрібно:

заповнити онлайн-форму за посиланням;

прийти на подію та написати свій лист безпосередньо під час заходу;

якщо немає можливості бути присутнім особисто, можна надіслати лист у форматі PDF на електронну адресу ternopil.mmr@gmail.com із темою «КАПСУЛА ЧАСУ».

Дедлайн подачі листів онлайн – 11 серпня 2025 року до 23:59.