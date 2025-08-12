Галицький камерний оркестр виступить з благодійним концертом до Дня міста

До Дня міста Тернополя Муніципальний Галицький камерний оркестр традиційно підготував музичний подарунок – святковий концерт просто неба.

Цьогорічна програма має назву «Симфонія єдності». Вона включатиме музику сучасних композиторів, доповнену поезією та розповідями про Тернопіль. Усі твори звучатимуть у живому виконанні.

Концерт відбудеться 15 серпня о 15:00 на майданчику біля пам’ятника Івану Франку. Захід благодійний – під час виступу збиратимуть кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема підрозділів, у яких служать тернополяни.