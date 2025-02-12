У Тернополі на дорозі автівка збила чоловіка

Перехід чи перебігання дороги у заборонених місцях – одна з причин дорожньо-транспортних пригод та травмування людей.

З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапив житель Тернополя. Чоловік 1951 року народження переходив дорогу за межами пішохідного переходу і як наслідок – потрапив під колеса авто. Аварія трапилася 11 лютого в обласному центрі близько 20:00. Водій автомобіля Opel Insignia, рухаючись вулицею Симоненка, не встиг вчасно загальмувати та допустив наїзд на перехожого.

Потерпілого бригада швидкої із забоями та іншими тілесними ушкодженнями доправила до лікарні. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюють слідчі Тернопільського райуправління поліції.

Правоохоронці нагадують, що пішоходи, як і водії транспортних засобів, мають свої обов’язки й повинні дотримуватися правил дорожнього руху. Пішоходи не розуміють, що вони – несподіванка для водія і в критичних умовах раптово зупинити авто неможливо. І як наслідок – порушники потрапляють під колеса авто, отримують травми або втрачають найцінніше – життя.