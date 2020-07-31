У Тернополі на жебраках з вадами щедро заробляли злочинці

Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Тернопільській області вийшли на слід злочинного угрупування, що займалося вербуванням людей з фізичними вадами для жебракування.

– Нам вдалося встановити, що злочинний бізнес, побудований на жебракуванні, організували четверо осіб – уродженці міста Берегово Закарпатської області, – розповів начальник відділу БЗПТЛ Олександр Буняк. – Зловмисники, маючи на меті спільний умисел для власного збагачення, вступили в злочинну змову та займалися підшукуванням осіб із явно вираженими фізичними вадами, використовуючи уразливий стан останніх, здійснювали їх вербування, переміщення, забезпечували умови проживання та харчування. У подальшому активно використовували таких осіб для зайняття жебракуванням в Тернополі та інших містах України.

За попередніми даними, на зловмисників працювали тринадцять осіб. Весь жебрацький дохід вони віддавали організаторам, натомість отримували дах над головою – це старий приватний будинок, який орендувався в Тернополі, та харчі.

За підрахунками оперативників, дохід від жебрацького бізнесу був чималий. За день зловмисники заробляли від трьох до шести тисяч гривень. Факти передачі грошей жебраками організаторам поліцейські задокументували.

У ході санкціонованих обшуків, які одночасно проводилися у Тернополі та Чернівцях, і до проведення яких були задіяні бійці Корпусу оперативно-раптової дії та співробітники слідчого управління, вилучено мобільні телефони та грошові кошти.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 2 статті 149 ККУ – вербування, переміщення людей, вчинені з метою експлуатації, з використанням уразливого стану за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює прокуратура Тернопільської області.

Вирішується питання щодо затримання організаторів злочинної групи в порядку статті 208 КПК. Слідчо-оперативні заходи тривають, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.