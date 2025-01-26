У Тернополі нахабна водійка влаштувала ДТП

Нещодавно на вулиці Дружби патрульні помітили автомобіль Mitsubishi, водійка якого рухалася без увімкненого ближнього світла фар. Під час спроби припаркуватися у дворі на вулиці Миру вона здійснила наїзд на припаркований транспортний засіб ВАЗ.

Крім того, під час перевірки документів патрульні встановили, що 20-річна кермувальниця не мала права керувати транспортним засобом, оскільки ніколи не отримувала водійського посвідчення.

Тож на порушницю поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали.

Патрульні закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема не забувати про ближнє світло фар у темну пору доби та бути уважними!