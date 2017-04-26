У Тернополі обрали учня року
25 квітня “Учнівський парламент “Наснага в Тернополі” організував захід школярської інтелігентності, харизматичності й моральності “Учень року”.
“Це так зване, свято “наснагівця”, адже кожен депутат парламенту школи живе й розповсюджує цінності філософії лідерства, наполегливості у своїх учнівських осередках, — зазначають організатори. — Цього робочого учнівського сезону 2016-2017 ми, наснагівці, у лиці нашого президента Величанської Валерії, провели змаг-свято у Тернопільській загальноосвітній школі №28″.
Конкурс відбувся у три етапи. Перший — “Презентація лідера”. Другий — “Мозковий штурм”. Третій — “Що якби я був президентом Наснаги?!”.
Подейкують, цього року конкуренція між кандидатами була більш запеклою, ніж минулоріч.
Кожен учасник намагався максимально доступно продемонструвати лідерскі якості… Всі були доволі обізнами у політичному ремеслі, проте лиш один володів і користувався харизмою. Йдеться про десятикласника Тернопільської ЗОШ №12 Максима Мохуна, який і став “Учнем року 2017”.