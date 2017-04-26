Як розумного тернополянина “розвели” на 15 000 гривень

До жителя Теребовлянського району зателефонував черговий мобільний аферист. Чоловік представився співробітником банку та повідомив, що з банківської картки власника намагались зняти готівку тож електронний гаманець 54-річного жителя Тернопілля заблоковано.

Аби активувати картку, необхідно повідомити всі особисті дані власника рахунку.

Потерпілий надав усю інформацію, яка була необхідні зловмиснику. З рахунку чоловіка зникло 15 000 гривень. Чоловік за допомогою звернувся до правоохоронців.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ.