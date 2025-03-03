22:09 | 3.03.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі п’яний водій в’їхав у дорожній знак

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Сьогодні на вулиці Квітки Цісик сталася ДТП. Водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожній знак.

На щастя, ніхто не травмувався.

Під час спілкування з керманичем патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік відмовився.

Тож на порушника поліцейські склали адмінматеріали:
📑 за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;
📑 за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

⚖️ Рішення у справі прийматиме суд.

Не сідайте за кермо у нетверезому стані, адже така безвідповідальність може призвести до більш серйозних наслідків

‼️
 
 

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