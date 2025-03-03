У Тернополі п’яний водій в’їхав у дорожній знак

Сьогодні на вулиці Квітки Цісик сталася ДТП. Водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожній знак.



На щастя, ніхто не травмувався.



Під час спілкування з керманичем патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік відмовився.



Тож на порушника поліцейські склали адмінматеріали:

за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.



Рішення у справі прийматиме суд.



Не сідайте за кермо у нетверезому стані, адже така безвідповідальність може призвести до більш серйозних наслідків

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