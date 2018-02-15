У Тернополі під час демонтажних робіт на території заводу постраждав працівник

Нещасний випадок трапився в Тернополі на території одного із заводів з 21-річним жителем Зборівщини. На парубка під час виконання демонтажних робіт впало декілька цеглин, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Працівники заводу негайно викликали швидку. У потерпілого медики діагностували закрито черепно-мозкову травму, закриті травми грудної клітки, живота та хребта.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 Кримінального кодексу України – порушення вимог законодавства про охорону праці.

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