У Тернополі під час демонтажних робіт на території заводу постраждав працівник
Нещасний випадок трапився в Тернополі на території одного із заводів з 21-річним жителем Зборівщини. На парубка під час виконання демонтажних робіт впало декілька цеглин, – повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Працівники заводу негайно викликали швидку. У потерпілого медики діагностували закрито черепно-мозкову травму, закриті травми грудної клітки, живота та хребта.
За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 Кримінального кодексу України – порушення вимог законодавства про охорону праці.