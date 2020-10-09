У Тернополі побільшало кількість пацієнтів із двосторонньою вірусною пневмонією

8 жовтня медики швидкої допомоги по Тернопільській області обслужили 282 виклики до пацієнтів, здійснили 165 госпіталізацій; з них по Тернополю обслужено 102 виклики, госпіталізовано 36 пацієнтів. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

У службі швидкої допомоги Тернопільщини за 8 жовтня зафіксовано 25 викликів до хворих з уже підтвердженим діагнозом ковід , госпіталізовано 19 ковідних пацієнтів. З підозрою на ковід за 8 жовтня у службу швидкої допомоги звернулося ще 19 пацієнтів, 16 госпіталізовано.

8 жовтня уже традиційно було багате на величезну кількість виїздів до пацієнтів з ознаками ковіду, підвищеною температурою, поганим самопочуттям. Особливо непокоїть медиків швидкої збільшення кількості пацієнтів із двосторонньою вірусною пневмонією. Найбільше, як завжди, викликів до хронічних хворих, на різні критичні стани й нещасні випадки. Почастішали виклики до пацієнтів після побиття та в стані сильної алкогольної інтоксикації .