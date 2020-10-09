Дерев’яні церкви Тернопільщини

Вибудів, Козівський р-н

Церква Різдва Христового 1751

Мандруючи на велосипеді Тернопільщиною, я завітав до села Вибудів. Тут збереглася стара дерев’яна церква, якій майже 270 років. Нажаль, у радянський період була дуже понищена і закрита аж до кінця 1980-х років. Мешканці села на великі свята ходили до церкви сусіднього села Ценів. Новий мурований храм греко-католицька громада села збудувала у 1995 році напроти старої церкви. Поблизу неї похований Павло Петрович Мельник (1901-1975), який 41 рік був дяком у вибудівській церкві.

Старенька церковця стоїть на терасі схилу, біля цвинтара. Невелика тризрубна безверха будівля, стіни якої фарбовані в нетиповий для церкви сірий колір. Стіни оббиті дошками і лиштвами. В очі кидаються красиві невеликі дерев’яні вкна.

Дерев’яної дзвіниці немає. Дерев’яна церква у Вибудові є однією з найстріших на Козівщині.